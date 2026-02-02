Elezioni comunali a Salerno | il centrodestra cerca il candidato sindaco in campo anche l' opzione civica

Il centrodestra di Salerno lavora sodo per trovare un candidato sindaco che possa sfidare Vincenzo De Luca alle prossime elezioni comunali. Nel frattempo, l’opzione civica si fa avanti, mentre il centrosinistra sembra puntare su un nome diverso daluluchiano, probabilmente un rappresentante del M5S, AVS o Casa Riformista. La partita è aperta e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc al lavoro per individuare l'uomo o la donna da contrapporre a De Luca Il centrodestra è al lavoro per individuare un candidato sindaco da contrapporre a Vincenzo De Luca. E all'eventuale uomodonna che, salvo colpi di scena, sarà espressione del centrosinistra non deluchiano, ossia del M5S, AVS e Casa Riformista. Sabato scorso si è tenuto il primo vertice regionale da cui non sono emersi nomi. Ma sembra che si procederà attraverso una suddivisione tra i partiti delle città capoluogo chiamate al voto quest'anno e l'anno prossimo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Elezioni

Le prossime elezioni comunali a Salerno si avvicinano, con Vincenzo De Luca che si sta preparando per il suo possibile ritorno in carica.

Alle prossime elezioni comunali di Faenza, nel 2026, il centrodestra ha scelto il candidato sindaco, Claudio Miccoli.

Ultime notizie su Salerno Elezioni

