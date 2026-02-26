Gambardella sulle Amministrative | Ad Avellino idee e progetti ancora niente

Oggi ad Avellino si è svolto un incontro pubblico promosso dai comitati per il Sì, con la partecipazione di esponenti politici e rappresentanti nazionali. Nel corso dell'evento si è discusso anche delle prossime amministrative, con un focus sulle idee e sui progetti ancora da definire per la città. La riunione ha rappresentato un momento di confronto tra le diverse forze in campo.