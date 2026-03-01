Famiglia nel bosco Catherine | Non torniamo in Australia | il nostro cavallo è troppo vecchio per volare ancora La preferenza resta l’Italia

Una famiglia che vive nel bosco ha dichiarato di preferire restare in Italia e di non tornare in Australia, citando che il loro cavallo è troppo vecchio per volare ancora. Catherine ha affermato che, se possibile, i figli rimarranno nel paese. La loro decisione si basa sulla volontà di mantenere la stabilità familiare e le abitudini di vita attuali. La famiglia ha anche espresso il desiderio di continuare a vivere in un ambiente naturale.

Roma, 1 marzo 2026 - Alla ‘famiglia nel bosco’ piacerebbe restare in Italia “se i nostri figli sono al sicuro, non meritano quello che sta succedendo loro”, sono le parole di mamma Catherine, che ha parlato del loro futuro con Amelia Adams in '60 Minutes Australia', settimanale di attualità australiano in onda su Nine Network. Lee è troppo vecchio per volare. Catherine Birmingham ha spiegato che "Non possiamo tornare in Australia, Lee, il nostro cavallo, è troppo vecchio, non può volare ancora. Un'opzione per noi è rimanere in Europa, per ricominciare tutto daccapo". La preferenza resta l’Italia. Ma la preferenza, nonostante tutto, è l’Italia "ci piacerebbe rimanere in Italia", ma non è possibile che i piccoli “siano ancora sottoposti a quello che stanno subendo ora”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

