Elden Ring dimenticate il sequel | FromSoftware vuole esplorare mondi differenti dall’interregno

FromSoftware ha annunciato che non ci sarà un sequel di Elden Ring, preferendo concentrarsi sulla creazione di nuovi mondi e progetti diversi. Il gioco ha venduto oltre 25 milioni di copie, diventando un punto di riferimento nel settore videoludico. La compagnia intende ora esplorare nuove direzioni creative, lasciando da parte le possibilità di un seguito diretto.

Elden Ring è stato il primo successo mainstream di FromSoftware, sia per le 25 milioni di copie vendute, sia per l’impatto che ha avuto sull’industria videoludica e sulle abitudini dei videogiocatori. Nonostante questo, sembra che lo sviluppatore nipponico attualmente non abbia intenzione di svilupparne un seguito. Il successo di FromSoftware è una delle pagine recenti più belle dell’industria videoludica. Lo sviluppatore nipponico ha lavorato per decenni nell’ombra portando avanti un concept di gioco distante dalle logiche del settore e dai gusti del pubblico prima con la saga King’s Field (uscita su PS1 e PS2) e successivamente con titoli semisconosciuti come Eternal Ring e Lost Kingdom. 🔗 Leggi su Esports247.it

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