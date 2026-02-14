Elden Ring chi? Questo gioco per NES non lo ha portato a termine quasi nessuno

Elden Ring, un videogioco per NES, ha causato moltissime frustrazioni tra i giocatori, portando quasi tutti a smettere di provarlo. Questo titolo, lanciato alla fine della vita utile della console, si rivelò troppo complicato, tanto che praticamente nessuno riuscì a completarlo. Molti appassionati si sono trovati di fronte a sfide impossibili, lasciando il gioco a metà dopo poche ore di tentativi.

Sul finire della gloriosa generazione caratterizzata dal successo commerciale del NES è uscito un videogioco che ha fatto disperare anche i gamer più scafati e talentuosi: era così difficile da aver fatto nascere polemiche nei confronti di chi l’ha prodotto e generato una percentuale di abbandono vicina al 100%. Negli ultimi anni la questione “Difficoltà” in campo videoludico è stata spesso centrale nelle discussioni tra gli appassionati ma anche nelle notizie e negli approfondimenti della stampa specializzata. Ad introdurre la questione involontariamente è stata Fromsoftware con la pubblicazione della saga Dark Souls, considerata unanimemente come l’esponente più noto del genere “hardcore”. 🔗 Leggi su Esports247.it

Clair Obscur: Expedition 33 si è confermato il gioco con il maggior numero di premi come Gioco dell’Anno, superando Elden Ring.

