Educazione finanziaria | con Poste Italiane i webinar anche in modalità Lis

Nel mese di aprile, Poste Italiane organizza una serie di webinar destinati ai cittadini della provincia di Salerno. Gli incontri si svolgono anche in modalità Lis, per favorire l’accesso alle informazioni a un pubblico più ampio. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per una gestione finanziaria più consapevole. I partecipanti possono iscriversi agli eventi per approfondire temi legati all’educazione finanziaria.

Continuano nel mese di aprile i webinar di Poste Italiane rivolti ai cittadini salernitani, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per una pianificazione finanziaria consapevole. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile con due sessioni, alle ore 10 sulla tematica “I conti di casa” (con sottotitoli e interprete LIS) e alle ore 16 sulla tematica “La gestione del credito”. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Poste Italiane, webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Poste Italiane, in Irpinia webinar di educazione finanziaria anche in modalità LISPoste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Temi più discussi: POSTE ITALIANE: Si è svolta presso la Camera di Commercio di Bologna la 2a tappa dell’iniziativa EDUFinTOUR Impresa; Poste Italiane, doppia riconferma per Matteo Del Fante (ad) e Silvia Rovere (presidente); Genova, prima riunione del tavolo regionale contro le truffe; Poste, il Mef conferma Del Fante ad e Rovere presidente.

Educazione finanziaria: con Poste Italiane i webinar anche in modalità LisL’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane?alle esigenze dei cittadini?e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ... salernotoday.it

Poste Italiane: webinar di educazione finanziaria per l’Abruzzo il 9 aprileProseguono i webinar di Poste Italiane per l’Abruzzo: bilancio familiare, gestione del credito e sessioni accessibili con LIS ... abruzzonews.eu

Poste Italiane, installate 33 nuove cassette postali digitali e "smart" - facebook.com facebook

Arte e filatelia: le telecamere del TG Poste sono entrate nell’ufficio postale nel cuore del museo fiorentino degli Uffizi, dove ogni giorno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo concludono la loro visita, scegliendo di affidare i loro ricordi a cartoline affranc x.com