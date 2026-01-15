Educazione alla sessualità e alla salute nelle scuole | al liceo Socrate parte il progetto della Asl Bari

Al liceo Socrate, la ASL Bari avvia un progetto dedicato all’educazione alla sessualità e alla salute. L’iniziativa mira a fornire a studenti e studentesse strumenti utili per affrontare con consapevolezza e responsabilità i temi legati all’affettività, promuovendo un percorso formativo di orientamento e informazione.

