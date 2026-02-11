Maltrattamenti asilo nido di Verona | interdette 5 educatrici

Questa mattina sono state interdette cinque educatrici di un asilo nido privato nel centro di Verona. L’ordinanza è stata emessa dopo un’indagine dei Carabinieri che ha accertato maltrattamenti nei confronti dei bambini. Le educatrici non potranno più lavorare nell’asilo fino a nuovi sviluppi. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i genitori e la comunità locale.

Maltrattamenti all’asilo nido di Verona: interdette cinque educatrici. Un’indagine dei Carabinieri di Verona ha portato all’emissione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il divieto temporaneo di esercizio della professione per cinque educatrici di un asilo nido privato del centro cittadino. L’ordinanza, eseguita il 10 febbraio 2026, è scaturita da un’indagine avviata a dicembre 2025 e supportata da videoregistrazioni che avrebbero documentato presunti maltrattamenti su bambini tra i nove mesi e i tre anni. Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza, l’asilo nido è stato sequestrato dalle autorità competenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Arrivano notizie drammatiche da Verona, dove cinque educatrici di un asilo nido sono state interdette dal loro lavoro per maltrattamenti ai danni di bambini tra i 9 mesi e i 3 anni.

Due educatrici di un asilo nido privato a Forlì sono state sottoposte a misura interdittiva di 12 mesi, accusate di maltrattamenti sui minori.

