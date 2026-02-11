Maltrattamenti asilo nido di Verona | interdette 5 educatrici

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sono state interdette cinque educatrici di un asilo nido privato nel centro di Verona. L’ordinanza è stata emessa dopo un’indagine dei Carabinieri che ha accertato maltrattamenti nei confronti dei bambini. Le educatrici non potranno più lavorare nell’asilo fino a nuovi sviluppi. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i genitori e la comunità locale.

Maltrattamenti all’asilo nido di Verona: interdette cinque educatrici. Un’indagine dei Carabinieri di Verona ha portato all’emissione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha disposto il divieto temporaneo di esercizio della professione per cinque educatrici di un asilo nido privato del centro cittadino. L’ordinanza, eseguita il 10 febbraio 2026, è scaturita da un’indagine avviata a dicembre 2025 e supportata da videoregistrazioni che avrebbero documentato presunti maltrattamenti su bambini tra i nove mesi e i tre anni. Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza, l’asilo nido è stato sequestrato dalle autorità competenti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Verona AsiloNido

Bimbi tra i 9 mesi e i 3 anni maltratti in un asilo nido: 5 educatrici interdette, struttura sequestrata

Arrivano notizie drammatiche da Verona, dove cinque educatrici di un asilo nido sono state interdette dal loro lavoro per maltrattamenti ai danni di bambini tra i 9 mesi e i 3 anni.

Maltrattamenti ai bimbi, interdittiva per due educatrici di asilo nido

Due educatrici di un asilo nido privato a Forlì sono state sottoposte a misura interdittiva di 12 mesi, accusate di maltrattamenti sui minori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Bimbi maltrattati in un asilo a Verona, 5 maestre interdette per un anno. Sequestrato l'immobile

Video Bimbi maltrattati in un asilo a Verona, 5 maestre interdette per un anno. Sequestrato l'immobile

Ultime notizie su Verona AsiloNido

Argomenti discussi: Bambini picchiati e insultati in un asilo nido: divieto di dimora per 5 educatrici; Benevento, bambini picchiati e insultati al nido: 5 maestre indagate; Bimbi legati e picchiati all'asilo nido di Benevento, le cinque maestre indagate (tre sono suore) lunedì davanti al gip; Bimbi maltrattati al nido di Mantova, tutte le educatrici vogliono patteggiare.

maltrattamenti asilo nido diMaltrattamenti asilo nido di Verona: interdette 5 educatriciNel pomeriggio del 10 febbraio 2026 i Carabinieri di Verona hanno eseguito un’ordinanza del Gip che dispone per un anno il divieto temporaneo di esercizio della professione nei confronti di cinque edu ... tg24.sky.it

maltrattamenti asilo nido diVerona, asilo nido degli orrori: bimbi picchiati, isolati e sporchi di urinaBimbi picchiati in asilo nido: 15 piccoli vittime a Verona, cinque maestre interdette e la struttura sequestrata. notizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.