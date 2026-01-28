Le Guerriere K-Pop a Torino | due weekend di musica e show epico al Teatro Colosseo

Torino si prepara a vivere due weekend di musica e spettacolo con le Guerriere K-Pop al Teatro Colosseo. Le fan italiane non vedono l’ora di cantare e ballare insieme alle loro group preferite, con due concerti che promettono un live ricco di energia e momenti indimenticabili. Le date sono il 14 e il 22 febbraio 2026, e i biglietti stanno andando a ruba.

Se siete pronti a lasciarvi travolgere dall'energia della musica coreana, segnatevi queste due date: sabato 14 e domenica 22 febbraio 2026. Il Teatro Colosseo di Torino aprirà le sue porte alle Guerriere K-Pop, personaggi virtuali che combattono i demoni e protagoniste di uno show che promette di essere molto più di un semplice concerto. Non ci sarà un unico appuntamento, ma una vera maratona di energia: in entrambe le giornate, infatti, lo spettacolo si ripeterà in ben quattro fasce orarie (15:00, 16:30, 18:00 e 19:30), offrendo a tutti la possibilità di tuffarsi in questo universo magico.

