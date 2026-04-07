Edilizia Marche al collasso | costi +20% e allarme materiali

Le imprese edili della regione Marche si trovano ad affrontare un aumento dei costi del 20% legato ai rincari energetici e delle materie prime. Questa situazione, causata dal conflitto nel Golfo e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, mette a rischio la stabilità economica del settore edilizio locale. La crescita dei costi ha già provocato difficoltà operative e preoccupazioni tra gli operatori del comparto.

Le imprese edili delle Marche rischiano un serio tracollo economico a causa dell’impennata dei costi energetici e delle materie prime, scatenata dal conflitto nel Golfo e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Enrico Mancini, alla guida di Anaepa Confartigianato Edilizia Marche, segnala un allarme rosso per le aziende del settore. Il sistema costruttivo regionale si regge su circa 14.000 realtà aziendali, di cui il 99,9% sono classificate come micro o piccole imprese. Questo tessuto produttivo impiega oltre 36.000 lavoratori e svolge un ruolo cruciale, specialmente nelle attività legate alla ricostruzione del territorio. L’impatto dei materiali e la volatilità dei mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia Marche al collasso: costi +20% e allarme materiali Guerra, boom dei prezzi: "+20% sui costi dei materiali". Ora è allarme cantieriL'allarme di Cna Costruzioni Firenze: "Rincari improvvisi e non giustificati sui materiali, servono tavoli di monitoraggio" Dai trasporti ai... Edilizia, nuovi aumenti dei materiali. Scatta l’allarme tra le varie impreseAREZZO Tornano a salire i costi dei materiali da costruzione e anche ad Arezzo cresce la preoccupazione tra le imprese del settore edilizio. Argomenti più discussi: L’impennata delle materie prime: Impiantisti ed edili al collasso, si rischia il blocco dei cantieri; Macerata, caro materiali con aumenti record. Fratoni, presidente interprovinciale dell’edilizia: Al collasso. Rischio blocco cantieri o... Allarme Confartigianato Marche, 'balzo dei prezzi mette a rischio l'edilizia'Caro energia e balzo dei prezzi delle materie prime: le prime due immediate conseguenze della guerra del Golfo con conseguente blocco dello Stretto di Hormuz sono destinate a impattare sulle filiere d ... ansa.it L’impennata delle materie prime: Impiantisti ed edili al collasso, si rischia il blocco dei cantieriL’allarme della Confartigianato: costi alle stelle, situazioni fuori mercato nel cratere del sisma Situazione sbilanciata nelle Marche anche a causa della forte domanda per la ricostruzione. msn.com Caro materiali e rincari: l’allarme di impiantisti ed edili, “rischiamo il collasso” Costi fuori controllo e cantieri in difficoltà: le imprese chiedono interventi urgenti. #Edilizia #Impiantisti #CaroMateriali #Marche - facebook.com facebook