Export asse Italia–Uzbekistan | accordo per spingere le imprese in Asia Centrale

Rafforzare la presenza delle imprese italiane in Asia Centrale, con un focus su agritech e innovazione industriale. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Sace, Simest e la Camera di Commercio Italia Uzbekistan, in occasione del Business Forum Italia-Asia Centrale promosso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in collaborazione con Agenzia Ice. L’intesa punta a facilitare l’ingresso delle eccellenze italiane nelle filiere locali, mettendo a sistema strumenti finanziari, assicurativi e competenze operative per sostenere l’export verso un’area considerata ad alto potenziale. Sinergia tra finanza e competenze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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