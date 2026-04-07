Edilizia in Sicilia | 1600 chiusure e giovani in fuga dal cantiere

In Sicilia, il settore edile sta attraversando un periodo difficile con circa 1.600 imprese che hanno chiuso i battenti negli ultimi tempi. Questo fenomeno ha portato molti giovani a lasciare i cantieri, preferendo modelli di business legati al digitale e alla finanza. La situazione è stata commentata da un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori di un’associazione di categoria, che ha sottolineato la fuga di imprese e di professionisti dal settore edile.

Gianluca Zaccaria, al vertice del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia, denuncia un’emorragia di imprese edili nell’isola a causa della fuga dei giovani verso modelli di business digitali e finanziari. Il settore delle costruzioni in Sicilia sta affrontando una crisi di ricambio generazionale. I nuovi imprenditori preferiscono l’agilità promessa dai social media, come il consulente finanziario o l’influencer, percependo questi percorsi come più rapidi per ottenere guadagni rispetto al lavoro fisico e gestionale del cantiere. Questa tendenza non colpisce solo l’attrattività del settore, ma mette a rischio la sopravvivenza di aziende storiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Edilizia in Sicilia: 1600 chiusure e giovani in fuga dal cantiere Giovani in fuga dalla Sicilia, edilizia a corto di manodopera: "Le professioni tecniche non sono di serie B"Gianluca Zaccaria, presidente regionale del Gruppo Giovani di Ance, sottolinea anche le "difficoltà a individuare una nuova generazione di... Fuga di giovani e anziani dal Sud, Lionti (Uil Sicilia): "La Sicilia svuotata, basta ritardi"La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, esprime profonda preoccupazione per il report Svimez che denuncia la fuga di giovani laureati e anziani... Zaccaria: l’edilizia in Sicilia perde imprese mentre i giovani fuggono dal settoreSe fai l’influencer o il consulente finanziario guadagni facile e veloce. Sono due dei più diffusi modelli di business che sui social promettono un futuro agile e attraggono sempre più giovani. E co ... strettoweb.com Edilizia in Sicilia, l’allarme di Ance: Mancano ricambi generazionali, i giovani scelgono i socialZaccaria: Andremo nelle scuole per spiegare che fare impresa edile dà soddisfazioni e costruisce il futuro delle nostre comunità ... tempostretto.it