Amanda Lear a Belve il marito scomparso e gli amori proibiti | Salvador Dalì era impotente mi ha usata David Bowie? Che schifo – Il video

La nuova stagione di “Belve” è iniziata martedì 7 aprile su Rai2, con un episodio che ha visto la conduttrice intervistare Amanda Lear. Durante l’intervista, l’artista ha parlato del marito scomparso, dei rapporti con Salvador Dalì e di alcune esperienze passate con artisti come David Bowie. Le sue dichiarazioni hanno fatto discutere, rivelando dettagli sulla sua vita sentimentale e professionale.

Parte col botto la nuova stagione di “Belve”, il programma di Francesca Fagnani che torna in onda su Rai2 martedì 7 aprile. Tra gli ospiti della prima puntata della settima stagione ci sarà anche Amanda Lear. Al secolo Amanda Tapp, la cantante e attrice franco-britannica non si vedeva alla tv italiana da tempo. E in questa occasione, come da format del programma, si concede in un’ intervista senza filtri a Fagnani. Quando la giornalista le chiede quanto il suo personaggio l’abbia condizionata Lear rivela: «A volte odiavo quella Amanda: quel personaggio è stato una gabbia ». Al centro dell’intervista, stando all’anticipazione, sembra esserci però soprattutto il tema di una sorta di «poliamore» ante litteram sperimentato in gioventù dalla soubrette. 🔗 Leggi su Open.online

Amanda Lear a Belve: “Salvador Dalì era impotente. David Bowie? Faceva un po’ schifo”Amanda Lear protagonista della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 dal...

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Temi più discussi: Belve - S10E1 - Puntata del 07/04/2026 - in diretta su Rai 2 07/04/2026 alle 21:20; Ospiti di Belve del 7 aprile: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma; Belve, la nuova stagione; FRANCESCA FAGNANI TORNA CON BELVE ANCHE CON AMANDA LEAR E SOLLECITO.

Amanda Lear si racconta a Belve: Con Dalì niente sesso, era impotente. Bowie non mi piacevaSu Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. repubblica.it

Amanda Lear a Belve: Sono stata con bellissimi eterosessuali, ma mi annoio. Con i gay è diversoIl racconto più amaro sul marito morto in un incendio in casa Alain Philippe è stato l’uomo che ho amato di più dice Lear e Fagnani domanda: Nelle relazioni ha amato più uomini omosessuali che ... huffingtonpost.it

Amanda Lear a Belve ripercorre relazioni sorprendenti e fuori dagli schemi, tra confessioni e retroscena inediti. Dal rapporto con Dalì a quello con Bowie https://fanpa.ge/0ZWra . facebook

Amanda Lear: «Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie Faceva un po' schifo. Mio marito era bisessuale» x.com