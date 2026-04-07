Negli ultimi anni, l’economia iraniana ha continuato a funzionare nonostante le dure sanzioni imposte dagli Stati Uniti e alcuni paesi occidentali. Gran parte di questa resilienza si deve alle relazioni commerciali con la Cina, che fornisce un supporto economico fondamentale. Nonostante le restrizioni internazionali, il paese asiatico ha mantenuto scambi e accordi con l’Iran, contribuendo a mantenere attiva la sua macchina militare e le altre attività economiche.

Se oggi, nonostante anni di sanzioni americane e occidentali, l’Iran riesce ancora a finanziare la propria macchina militare gran parte del merito (o della responsabilità, a seconda dei punti di vista) passa da Pechino. È questo il quadro che emerge da un’inchiesta del Wall Street Journal, secondo cui la Cina è diventata il vero salvagente economico della Repubblica islamica, acquistando ormai quasi tutto il petrolio iraniano e contribuendo in modo decisivo a mantenere in piedi il sistema finanziario che alimenta Teheran. Una storia che inizia dieci anni fa, con la strategia di “massima pressione” lanciata da Donald Trump durante il suo primo mandato con la quale il Tycoon puntava a prosciugare la principale fonte di entrate dell’Iran, cioè l’export di greggio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco come la Cina è diventata un salvagente economico per l’Iran

Leggi anche: Venti Paesi coinvolti, choc economico e corsa alle armi: così la guerra in Iran è diventata globale

Come la Cina è diventata così forte alle Paralimpiadi invernaliIn pochi anni è passata dal quasi non esserci allo stravincere: c'entrano le Paralimpiadi di casa nel 2022 e il trasferimento di talento, tra le...

Temi più discussi: Grande America del Nord, ecco la nuova strategia imperialista Usa per tenere lontana la Cina dai suoi confini; Come nasce una memoria: viaggio nei laboratori e nelle fabbriche di Lexar in Cina; Quando l'acciaio impara a camminare: come Pechino sta reinventando l'automazione mondiale e perché gli altri faticano a tenere il passo - Xpert.Digital; Perché Kris Jenner è il nuovo portafortuna della Gen Z cinese? Le sue foto invadono i social in Cina.

Ecco come la Cina è diventata un salvagente economico per l’IranSe oggi, nonostante anni di sanzioni americane e occidentali, l’Iran riesce ancora a finanziare la propria macchina militare gran parte del merito (o della responsabilità, a seconda dei punti di vista ... formiche.net

Cina, all-in sulla rivoluzione elettrica: ecco cosa sta succedendoLa Cina si sta lanciando alla conquista del mercato con l'innovazione elettrica: ecco cosa succederà nel dettaglio. newsmondo.it

Giada Donzel, una dottoranda italiana di 31 anni, ha recentemente concluso un soggiorno accademico di sei mesi presso l'Università di #Lanzhou, nella provincia del #Gansu (Cina nord-occidentale): si è trattato della sua terza permanenza in Cina nell'ultimo - facebook.com facebook

La mano tesa di Mrs. Cheng. Va in Cina a rilanciare il dialogo su Taiwan e il Kuomintang x.com