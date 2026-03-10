Come la Cina è diventata così forte alle Paralimpiadi invernali

Negli ultimi anni, la Cina ha raggiunto risultati sorprendenti alle Paralimpiadi invernali, passando da una presenza marginale a dominare le medaglie. Questo cambiamento si è verificato in un arco di tempo breve, segnato dalla partecipazione in occasione di un’edizione ospitata nel paese stesso. La crescita della squadra cinese ha attirato l’attenzione di chi osserva lo sviluppo dello sport paralimpico.

In pochi anni è passata dal quasi non esserci allo stravincere: c'entrano le Paralimpiadi di casa nel 2022 e il trasferimento di talento, tra le altre cose Dal 2004 la Cina è il paese con più ori e più medaglie totali a ogni edizione delle Paralimpiadi estive. Alle Paralimpiadi invernali invece partecipa dal 2002, e solo nel 2018 vinse la sua prima medaglia. Le cose cambiarono di colpo nel 2022, quando Pechino ospitò le Olimpiadi invernali e di conseguenza anche le Paralimpiadi invernali. Alle Olimpiadi del 2022 la Cina arrivò quarta nel medagliere (dopo che raramente era stata tra i migliori dieci paesi) e alle successive Paralimpiadi fu all’improvviso dominante: ottenne 18 ori, 20 bronzi e 23 argenti; 61 medaglie in tutto, più del doppio rispetto all’Ucraina, seconda nel medagliere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

