Ecco come combattere il mal di primavera

Con l’arrivo della primavera molte persone sperimentano cambiamenti nel loro stato di salute, notando maggiore affaticamento, alterazioni del sonno e umore variabile. Questo fenomeno, comunemente chiamato “mal di primavera”, si manifesta come una risposta temporanea del corpo ai nuovi ritmi stagionali, che coinvolge vari aspetti come il sonno, l’energia e l’umore. La condizione è legata al processo di adattamento dell’organismo ai cambiamenti di luce e temperatura.

Il “mal di primavera” è un disturbo temporaneo legato al cambio di stagione. Nonostante l’aumento di luce e temperature, l’organismo deve adattarsi a nuovi ritmi biologici, con effetti su sonno, umore e livelli di energia. I sintomi più comuni sono stanchezza, insonnia, irritabilità, difficoltà di concentrazione e, talvolta, disturbi digestivi. Alla base ci sono diversi fattori: alterazione dei ritmi circadiani e degli ormoni (melatonina e serotonina), sbalzi di temperatura, passaggio all’ora legale, cali di pressione e maggiore vasodilatazione. A risentirne di più sono le persone sotto stress, debilitate, che soffrono di allergia o con carenze nutrizionali. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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Oggi più che mai è il momento di combattere e di non mollare un solo centimetro. - facebook.com facebook

Ti ho visto combattere fino all’ultimo senza mai mollare anche quando eri tu a dover tranquillizzare me. Papà, prenditi cura di lei. R.I.P. sorella mia Un giorno ci rivedremo e non ci lasceremo mai più x.com