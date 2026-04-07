Easton ha lanciato sul mercato il modello EC90 ALX, una coppia di pedivelle pensata per il ciclismo gravel. Il prodotto si distingue per la sua resistenza agli stress e la leggerezza, due caratteristiche che vengono messe alla prova durante l’uso su terreni accidentati. La presentazione ufficiale ha illustrato dettagli tecnici e materiali impiegati, senza però fornire dati specifici sui test o sui risultati ottenuti.

Easton ha introdotto sul mercato l’EC90 ALX, un sistema di pedivelle per gravel progettato per offrire il massimo della resistenza senza sacrificare la leggerezza. Il componente si propone come un nuovo standard di robustezza per le trasmissioni off-road, integrandosi con diversi gruppi e telai. Il peso complessivo del set, configurato con bracci da 170mm e una corona da 40t, è di 419g. Questo valore posiziona il prodotto in linea con i sistemi SRAM Red, ma con una solidità superiore dimostrata dai test di stress. Per verificare la tenuta strutturale, il produttore ha sottoposto l’EC90 ALX a una forza quasistatica crescente sul lato del pedale fino al cedimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Easton EC90 ALX: le pedivelle gravel che sfidano ogni stress test

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