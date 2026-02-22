lego e crocs lanciano le scarpe mattoncino che sfidano ogni logica della moda

LEGO ha annunciato il lancio di scarpe ispirate ai famosi mattoncini, perché vuole innovare il settore calzature con un design originale. La collaborazione con Crocs mira a creare un prodotto che unisce creatività e funzionalità, attirando giovani appassionati di streetwear. Le scarpe integrano dettagli colorati e modulari, che richiamano i mattoncini, e sono destinate a rivoluzionare le tendenze di questa stagione. Le prime consegne partiranno nelle prossime settimane, lasciando molti curiosi.

Il mondo della moda ha sempre amato le sorprese, ma quello che sta accadendo nel 2026 va oltre qualsiasi previsione. LEGO e Crocs, due marchi che incarnano filosofie apparentemente inconciliabili, hanno annunciato una partnership pluriennale che debutta con il LEGO Brick Clog, una calzatura a forma di mattoncino rosso destinata a far parlare di sé ben oltre le passerelle. La scarpa, disponibile dal 16 febbraio sul sito Crocs a 149,99 dollari, non è semplicemente un prodotto: è un manifesto culturale che cristallizza lo spirito dei tempi. Con la sua silhouette squadrata decorata da borchie giganti che riproducono i caratteristici incastri LEGO, questo zoccolo sfida ogni convenzione estetica tradizionale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

LEGO e Crocs: la scarpa-mattoncino da collezione esaurita online, impazza il mercato della rivendita.LEGO e Crocs hanno causato il caos sul mercato quando hanno messo in vendita le loro scarpe ispirate ai mattoncini, subito esaurite online.

