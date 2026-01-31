Il sogno lucido spiegato dalla psicanalista Elena Benvenuti | Ogni immagine ogni simbolo che emerge è una parte di noi che si manifesta E quando la accogliamo il livello di stress si abbassa la mente si apre

La psicanalista Elena Benvenuti spiega cosa sono i sogni lucidi. Dice che ogni immagine o simbolo che appare nel sogno rappresenta una parte di noi. Quando impariamo ad accogliere questi segnali, il livello di stress si riduce e la mente si apre. La psicologa sottolinea che nel sogno lucido bisogna lasciarsi guidare dall’intuito per trovare equilibrio e chiarezza.

Nel suo Diario dei sogni (Eifis editore), Elena Benvenuti, psicologa e psicanalista junghiana, accompagna i lettori a registrare, esplorare e interpretare i propri sogni come messaggi interiori, finestre sull’anima e strumenti per comprendere se stessi. Un capitolo è proprio dedicato ai sogni lucidi, quelli che si possono vivere con presenza e che permettono di esplorare l’inconscio con consapevolezza. Abbiamo intervistato la dottoressa Benvenuti per capire meglio come funzionano, per cominciare questo viaggio tra scienza e simbolo, tra veglia e sonno, tra il visibile e l’invisibile. Dottoressa Benvenuti, che cosa accade davvero quando sogniamo lucidamente? «Quando parliamo di sogno lucido, entriamo in un campo di confine tra veglia e sonno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

