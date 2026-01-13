Bambini in classe È già tempo di scelte Occhi sul prossimo anno Come fare la domanda

Le iscrizioni per le scuole dell’infanzia statali e comunali per l’anno scolastico 2026/2027 sono aperte fino al 14 febbraio. È il momento di valutare le opzioni e preparare la domanda di ammissione. Con attenzione alle scadenze e alle procedure, i genitori possono assicurarsi un posto per i propri figli nel prossimo anno scolastico. Ecco alcune indicazioni utili per procedere con la domanda di iscrizione.

Si guarda già al prossimo anno scolastico. Oggi si aprono le iscrizioni alle scuole dell'infanzia statali e comunali per 20262027, che resteranno aperte fino al 14 febbraio. Possono essere iscritti tutti i bambini nati nel corso dell'anno 2023, ovvero che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2026. I bambini nati entro il 30 aprile 2024 possono essere iscritti con riserva. Inoltre, è possibile iscrivere alle sezioni di quattro e cinque anni anche i bambini nati rispettivamente negli anni 2022 e 2021. L'accoglienza di tali domande sarà subordinata alla effettiva disponibilità di posti in base al numero dei bambini già frequentanti.

