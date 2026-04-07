E Tamberi esulta | Congratulazioni ai marchigiani

Tamberi ha espresso le sue congratulazioni ai marchigiani, commentando i risultati del recente report. Ha ringraziato il Coni Marche e le società sportive della regione per l’impegno dimostrato. La sua dichiarazione si è concentrata sulla promozione dello sport nel territorio e sui successi ottenuti. Nessuna altra informazione o commento è stato fornito in merito ai risultati o alle motivazioni dietro le sue parole.

I complimenti, per i risultati di questo report, vanno sicuramente al Coni Marche e a tutte le società sportive marchigiane per l’impegno e, ancor di più, per la promozione dello sport nel nostro territorio. Ma i veri complimenti, sinceramente, credo vadano ai marchigiani: avere un numero così elevato di persone che pratica attività fisica, anche semplicemente per stare bene, rappresenta un grandissimo passo avanti. Ritengo superfluo elencare tutti i benefici di questo aspetto; dico solo chapeau a tutti coloro che, con sacrificio, scelgono ogni giorno di fare un po’ di fatica oggi per sentirsi meglio domani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E Tamberi esulta: "Congratulazioni ai marchigiani" Leggi anche: San Valentino, le dediche dei Vip marchigiani: da Gianmarco Tamberi a Valentino Rossi Caserta, Silvestro: “Congratulazioni ai consiglieri di Forza Italia eletti in Provincia”Tempo di lettura: < 1 minuto“Rivolgo le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro a Giuseppe Guida, Giovanni Innocenti, Antonio Schiavone,...