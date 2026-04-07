Continuano le tensioni sul tema urbanistico in consiglio comunale, con la giunta che ha risposto alla minoranza definendola vittimista. La disputa è nata dopo la protesta del centrosinistra per non aver partecipato alla presentazione della Variante di manutenzione, che include anche la realizzazione di una seconda rotatoria sull’Aurelia nella zona Madonnina. La questione ha acceso un dibattito acceso tra le parti coinvolte.

È ancora scontro sull’ urbanistica dopo la protesta del centrosinistra per essere stato estromesso alla presentazione della Variante di manutenzione, che tra le varie cose prevederà una seconda rotatoria sull’Aurelia in zona Madonnina. "L’incontro, le cui modalità di organizzazione sono nella piena facoltà di ogni amministrazione – ribattono il sindaco Alberto Giovannetti e l’assessore all’urbanistica Ermanno Sorbo (nella foto) – è stato richiesto alla parte tecnica per un aggiornamento sull’iter di formazione della Variante di manutenzione al piano operativo, per una corretta programmazione dei prossimi passaggi istituzionali che dovrà intraprendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È scontro sull’urbanistica. La giunta striglia la minoranza: "Il vostro è solo vittimismo"

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