Dopo il Pug | la Giunta sforna novità operative in materia di urbanistica
La Giunta di Francavilla Fontana ha approvato nuove regole per gli interventi edilizi, sfruttando le novità del Pug. La decisione mira a semplificare le pratiche e a rendere più veloci i permessi, grazie alle modifiche introdotte dal nuovo Piano Urbanistico Generale.
FRANCAVILLA FONTANA - La Giunta comunale di Francavilla Fontana ha approvato una deliberazione che introduce importanti novità operative nei procedimenti legati alla compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi, rese possibili dall'entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Generale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
