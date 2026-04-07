Stamattina si è spento a Bucarest Mircea Lucescu, ex allenatore di calcio e figura di spicco nel panorama sportivo romeno. Aveva 81 anni e da alcuni mesi combatteva contro una malattia che si era aggravata negli ultimi giorni. La sua carriera si distingue per numerosi successi e riconoscimenti nel mondo del calcio.

È morto a Bucarest, stamattina, Mircea Lucescu. L’allenatore di calcio più vincente nella storia della Romania aveva 81 anni, da alcuni mesi era ammalato e negli ultimi giorni le condizioni si erano fortemente aggravate. Lucescu era stato allenatore anche di Brescia, Inter e Pisa. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - È morto Mircea Lucescu Aveva 81 anni

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È morto Mircea Lucescu. Lo storico allenatore aveva 80 anni. @ultimoranet x.com