Mircea Lucescu, allenatore riconosciuto come il più titolato nella storia del calcio romeno, si è spento in un ospedale di Bucarest all’età di 80 anni. La notizia della sua morte è stata confermata dalle fonti ufficiali. Lucescu aveva dedicato gran parte della sua carriera al calcio, ottenendo numerosi successi e riconoscimenti nel corso degli anni.

E’ morto in ospedale a Bucarest Mircea Lucescu, il tecnico più titolato nella storia del calcio romeno aveva 80 anni. Lo hanno reso noto i media della Romania, ricordando che Lucescu era ricoverato in ospedale dal 29 marzo scorso ed era in coma dopo essere stato colpito da un infarto. Ct della Romania fino a pochi giorni fa, in Italia aveva allenato il Pisa, il Brescia e l’Inter. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Calcio, è morto Mircea Lucescu: aveva 80 anni

Morto Mircea Lucescu, mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico allenatore. Aveva 80 annidi Angelo CiarlettaMorto Mircea Lucescu, il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico tecnico rumeno.

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La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di Mircea Lucescu, allenatore tra i più vincenti della storia recente. x.com