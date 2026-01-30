Lo squalo Richard Dreyfuss non lavorò più per Universal Pictures dopo il film di Steven Spielberg
Richard Dreyfuss ha deciso di lasciare Universal Pictures dopo aver recitato in un film di Steven Spielberg. L’attore ha accusato lo studio di non aver riconosciuto il suo contributo e di non aver capito il lavoro del cast. Da allora, Dreyfuss ha scelto di non tornare a lavorare con la major.
L'attore ha accusato lo studio di non aver compreso il lavoro del cast dietro il successo del lungometraggio e si rifiutò di lavorare di nuovo per la major. Richard Dreyfuss ha raccontato di aver rifiutato di lavorare ancora con Universal Pictures dopo il successo de Lo squalo, il primo grande film diretto da Steven Spielberg. L'attore, ospite del podcast The Daily Jaws, ha criticato apertamente lo studio. Secondo Dreyfuss, la major non avrebbe compreso appieno il lavoro svolto dal cast in fase di montaggio e avrebbe dato per scontato il successo del film con protagonisti Roy Scheider e Robert Shaw, considerato il primo vero blockbuster della storia del cinema. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
