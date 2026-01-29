Anziana spintonata e rapinata nell' androne di un palazzo a Torino San Salvario | autore identificato dopo due mesi e mezzo

Da torinotoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre due mesi di indagini, i carabinieri di Torino hanno arrestato l’uomo responsabile della rapina a un’anziana, avvenuta lo scorso 6 novembre nell’androne di un palazzo di via Nizza. La vittima era stata spinta e derubata, ma grazie alla squadra di San Salvario, il sospettato è stato identificato e fermato a gennaio 2026.

Sono stati necessari due mesi e mezzo di indagine ma alla fine, a gennaio 2026, i carabinieri della stazione San Salvario di Torino hanno notificato l'arresto all'autore di una rapina avvenuta la mattina dello scorso 6 novembre 2025 nell'androne di un palazzo di via Nizza, vicino all'omonima piazza. Quel giorno un'anziana italiana di 92 anni era di ritorno da una passeggiata al mercato rionale che si tiene nella piazza e, mentre si incamminava verso casa, è stata seguita dall'uomo, un 57enne senza fissa dimora. Una volta aperto il portone del palazzo, il malvivente l'ha spintonata facendola cadere a terra e le ha portato via il portafogli, dopodiché è fuggito facendo perdere le proprie tracce.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Torino San Salvario

Violenta rapina in strada con accoltellamento a Torino Barriera di Milano: identificato l'autore dopo due mesi di indagini

La polizia ha individuato l'autore della rapina con accoltellamento avvenuta a Torino, in via Scarlatti, due mesi fa.

Napoli, spari nell’androne di un palazzo: nessun ferito

Nella notte a Napoli, nel quartiere di vico Limongiello, si sono verificati alcuni spari all’interno di un palazzo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torino San Salvario

Argomenti discussi: Anziana scippata e spinta a terra in Pescheria, telecamere al setaccio; Tentata rapina in pieno centro a Padova: anziana spinta a terra dai ladri; (AGR) Roma, borseggi e droga in metro, 7 arresti nel week end; Roma, borseggi a incastro e droga sui binari: 7 arresti nella metro.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.