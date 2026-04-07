A più di due mesi dalla firma dell’accordo tra le Forze della Siria democratica e il governo ad interim di Damasco, l’integrazione nel nord-est siriano sembra ancora solo sulla carta. L’intesa, siglata il 29 gennaio, avrebbe dovuto portare a un rapido consolidamento delle strutture di controllo e di sicurezza nella regione, ma finora non si sono riscontrate modifiche sostanziali sul terreno. La situazione resta incerta e senza segnali concreti di un cambiamento immediato.

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© Cms.ilmanifesto.it - Due mesi dopo l’integrazione del nord-est siriano è solo sulla carta

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