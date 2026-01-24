La Sardegna è stata interessata da intense precipitazioni e condizioni meteorologiche avverse tra il 19 e il 21 gennaio 2026. In risposta ai danni causati dal maltempo, la giunta regionale ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi nelle aree di sud e nord-est. Questa misura mira a favorire il rapido intervento e la gestione delle criticità nelle zone più colpite.

Il maltempo ha travolto la Sardegna e la giunta regionale ha annunciato lo stato di emergenza per la durata di dodici mesi, nei territori orientali e meridionali colpiti dagli eccezionali eventi climatici avversi, che si sono verificati tra il 19 e il 21 gennaio 2026. La misura, delegata alla protezione civile, è stata proposta dalla presidente della regione Stefania Todde e dall’assessore per la difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, risponde alla gravità delle piogge, delle mareggiate e delle esondazioni che hanno provocato diversi danni a infrastrutture, viabilità, servizi pubblici, edifici e attività produttive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maltempo in Sardegna, la giunta regionale annuncia lo stato di emergenza per dodici mesi a sud e nord-est (video)

Ciclone Harry, Meloni convoca il Consiglio dei Ministri: verso lo stato di emergenza nazionale per Sud e SardegnaIl ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.

Maltempo, chiesto lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna | Forte mareggiata a Catania, evacuate decine di famiglieA causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, sono state avanzate richieste di stato di emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia; Maltempo in Sardegna, camera-car lungo strada costiera Villasimius; Emergenza maltempo, sopralluogo nel sud Sardegna della presidente Todde e dell’assessora Laconi, con la Protezione Civile regionale; Maltempo, allerta arancione in Sardegna. La Sicilia verso lo stato di crisi.

Maltempo, dichiarato in Sardegna lo stato di emergenza regionaleLa Giunta regionale della Sardegna ha formalmente deliberato lo stato di emergenza regionale per la durata di dodici mesi nei ... msn.com

Maltempo, allerta arancione in Sardegna. La Sicilia verso lo stato di crisiDopo il passaggio del ciclone Harry che ha flagellato il Sud e le Isole, oggi comincia la conta dei danni. Anche se il maltempo non lascia tregua, considerando che è prevista una allerta arancione per ... tg24.sky.it

Maltempo, 2.800 interventi dei vigili del fuoco tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Proseguono le attività dopo la forte perturbazione #ANSA x.com

Sono immagini che fanno male. In Sicilia, Calabria e Sardegna il maltempo ha colpito duramente comunità già provate, lasciando segni profondi nei territori e nelle persone. La Toscana è al vostro fianco. A chi sta affrontando queste ore difficili va tutta la nostr - facebook.com facebook