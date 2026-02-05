Ferrovia | due treni si scontrano a Nord Est incidente con feriti gravi e ritardi ingenti

Un doppio scontro tra due treni si è verificato questa mattina a Nord Est, nel Trevigiano. Due convogli si sono urtati tra Oné di Fonte e le aree vicine, provocando diversi feriti gravi e ritardi pesanti sui binari. Sul posto sono arrivati i soccorsi, mentre le autorità cercano di chiarire cosa sia successo. Nel caos anche una donna che si trovava alla guida di uno dei treni è rimasta ferita.

**Un incidente improvviso al largo del paese di Oné di Fonte, nel Trevigiano, ha causato un forte rallentamento dei trasporti e ha visto una donna ferita nella guida.** La vettura, una Citroën C3, era uscita di strada e si è ritrovata nel fosso poco dopo le cinque e mezzo di mattina di giovedì 5 febbraio. Le prime notizie sono arrivate alla sala operativa del 115, che ha immediatamente richiesto l’intervento del distaccamento volontario di Asolo. Le condizioni della donna, che guidava, sono state descritte come lievemente ferite. La situazione è stata risolta rapidamente: una squadra di soccorso ha individuato il veicolo e ha portato la conducente in salvo, mentre il 118 e i carabinieri della compagnia di Castelfranco hanno partecipato all’operazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un grave incidente ferroviario si è verificato in una nota località turistica, coinvolgendo due treni e causando numerosi feriti e vittime.

Due treni ad alta velocità si sono scontrati in Andalusia, in Spagna, provocando 39 vittime e oltre 150 feriti.

Treni si scontrano in Spagna, i video dall'alto dopo l'incidente ferroviario

Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feritiContinua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. A bordo del treno Iryo si trovavano 317 persone. Le ultime due carrozze del convoglio sono deragliate e l'ultima si è rovesciata su un fianco Si è agg ... tg24.sky.it

Lunedì di paura sulla ferrovia Slovena: due infortuni sul lavoro, sette intossicati e un feritoSette operai hanno inalato gas tossico all’interno del porto e, poco lontano, una locomotiva si è scontrata con dei vagoni contenenti autoveicoli ... triesteprima.it

