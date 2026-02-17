Una borsa di studio e una scuola in Uganda per ricordare Alberto Chersoni

Alberto Chersoni è morto lo scorso 18 febbraio in un incidente con lo scooter in via Larga a Castel Guelfo, e ora il suo ricordo si traduce in una borsa di studio da tremila euro e in una scuola in Uganda. La decisione nasce dall’obiettivo di mantenere vivo il suo nome e di sostenere giovani studenti lontani dall’Italia. La scuola sarà costruita in un villaggio dove spesso mancano strutture educative adeguate, offrendo così un’opportunità concreta a chi ne ha bisogno.

Una borsa di studio da tremila euro e una scuola in Uganda in nome di Alberto Chersoni (nella foto), scomparso a 19 anni il 18 febbraio dello scorso anno dopo un incidente a bordo del suo scooter, in via Larga a Castel Guelfo. Questa è l'iniziativa del Rotary Club Bologna Nord. Un'occasione per trasformare il dolore e la memoria in un'opportunità concreta per i giovani e la comunità. Il contributo sarà consegnato domani alle 12 in aula Bigari, facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria in via San Vitale 59, alla studentessa Sofia Sorbelli, allieva più meritevole dell'anno del corso. Sarà un momento di condivisione per celebrare il valore dello studio, dell'impegno e della continuità.