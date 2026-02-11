Non si ferma lo spaccio di droga nel carcere di Prato | il ‘boss’ è un 25enne romano

Lo spaccio di droga nel carcere di Prato non si ferma. Questa volta un 25enne romano si fa strada come il nuovo boss, riempiendo il vuoto di potere lasciato dai sequestri precedenti. La quarta sezione del reparto media sicurezza si trasforma in un centro di smistamento per cocaina e hashish, con operazioni che continuano indisturbate. La polizia sta indagando per capire come questa centrale si sia rafforzata così rapidamente.

PRATO – Il vuoto di potere lasciato dai precedenti sequestri alla Dogaia è durato poco. Una nuova, agguerrita centrale dello spaccio ha preso vita nella quarta sezione del reparto media sicurezza, trasformandola in un vero e proprio hub logistico per la cocaina e l’hashish. Al vertice di questa nuova piramide criminale, secondo le indagini della procura di Prato, c’è un romano di 25 anni, un leader capace di gestire un business ‘tecnologico’ e violento, pronto a colmare lo spazio scoperto dopo i blitz di giugno e novembre 2025. Il sistema di approvvigionamento è degno di un film di spionaggio: il giovane boss utilizza microtelefoni connessi a internet per coordinare fornitori esterni che impiegano droni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

