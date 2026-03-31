Prato lanci di frecce per far entrare droga nel carcere

A Prato, le forze dell'ordine hanno scoperto che le reti di contrabbando nel carcere sono state potenziate con l'uso di frecce, oltre ai metodi già noti come droni e lenze da pesca. La scoperta è stata fatta nel corso di un'operazione di controllo, che ha portato al sequestro di alcuni strumenti utilizzati per introdurre sostanze illegali all’interno della struttura.

Prato, 31 marzo 2026 – Per fare entrare la droga nel carcere di Prato, non vengono usati solo i droni e le lenze da pesca, ma adesso anche le frecce. È la nuova modalità di approvvigionamento dello stupefacente scoperta ieri sera, 30 marzo, come rende noto la procura di Prato. Alle 20.30 circa sul muro di cinta del penitenziario è stata rinvenuta una freccia, lanciata dall'esterno, alla cui punta - si spiega in una nota - erano legati due pacchetti risultati poi contenere circa 98 grammi di hashish. Dal 12 febbraio scorso a oggi, riferisce sempre la procura, le attività investigative hanno consentito di sequestrare in carcere, “in quella che può definirsi una piazza di spaccio del circondario pratese, 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, lanci di frecce per far entrare droga nel carcere Articoli correlati Pancia a terra tra i cespugli e la droga tirata con la fionda. Prato, proseguono i ‘lanci’ nel carcere della DogaiaPrato, 24 marzo 2026 – Un uomo trovato pancia a terra tra i cespugli, con un panetto di hashish legato ad un filo da pesca e pronto per essere... Traffico di droga nel carcere di Prato, un arrestoLa Procura segnala il persistere di traffici illeciti nella struttura penitenziaria. Una selezione di notizie su Prato lanci di frecce per far entrare... Droga nel carcere di Prato, anche le frecce per consegnarlaDopo i droni e la lenza da pesca per far entrare la droga all'interno del carcere di Prato c'è anche il lancio di frecce. E' la nuova modalità di approvvigionamento dello stupefacente scoperta ieri se ... ansa.it La droga arriva in carcere lanciata con le frecce: il nuovo sistema scoperto a PratoUna nuova modalità di approvvigionamento dello stupefacente nella struttura carceraria pratese. E' quanto rende noto la Procura di Prato: intorno alle 20,30 di ieri sera è stata rinvenuta sul muro di ... 055firenze.it