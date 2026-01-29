Da settimane i droni cinesi sono al centro del conflitto tra Russia e Ucraina. Non sono più solo strumenti tecnologici, ma diventano il cuore delle operazioni militari. Chi controlla i droni, controlla anche buona parte della guerra. La presenza di questi velivoli senza pilota ha cambiato il modo di combattere, rendendo le battaglie più veloci e più rischiose. La loro importanza cresce di giorno in giorno, e ora nessuno può più ignorarla.

Nel conflitto tra Russia e Ucraina i droni non sono più un semplice supporto tecnologico, ma l’asse portante della guerra moderna. Ricognizione, attacchi mirati, missioni kamikaze: una quota enorme delle operazioni e delle perdite sul campo passa oggi da questi velivoli a basso costo e ad alta adattabilità. Dietro le linee del fronte, però, c’è un attore che non combatte direttamente ma condiziona l’esito dello scontro: la Cina. Pechino controlla la maggior parte della filiera globale dei droni commerciali e dei loro componenti critici - motori, sensori, videocamere, controller di volo, batterie - che rappresentano il cuore tecnologico dei sistemi impiegati da entrambi gli eserciti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Decide la guerra tra Russia e Ucraina": perché tutto dipende dai droni cinesi

Nella notte, la regione di Kherson è stata teatro di nuovi attacchi con droni, causando numerose vittime e feriti, tra cui bambini.

Nella notte di Capodanno, l’Ucraina ha subito un nuovo attacco con oltre 200 droni provenienti dalla Russia, come comunicato dal presidente Zelensky.

