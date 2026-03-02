Gallarate tradito dall’agitazione durante un controllo sull’A8 | in auto trovati 16 chili di hashish A casa anche eroina e ketamina

Busto Arsizio (Varese), 2 marzo 2026 – Nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un italiano di 34 anni, sorpreso in possesso di un ingente quantitativo di droga. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio - Olgiate Olona, durante un servizio di pattugliamento lungo l'autostrada A8, nei pressi della barriera di Gallarate Nord, nel territorio del Comune di Gallarate, hanno sottoposto ad un controllo un'autovettura con a bordo il trentaquattrenne, incensurato e residente a Busto Arsizio. Insospettiti dall'agitazione...