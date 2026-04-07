A Pozzallo, un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e minacciato di morte i suoi genitori. La vicenda è avvenuta quando i genitori si sono rifiutati di dargli dei soldi necessari per acquistare droga. La polizia ha fermato il giovane poco dopo l’episodio, che si è concluso con l’arresto e l’accusa di aggressione e minacce.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un giovane di 27 anni, residente a Pozzallo, è accusato di aver aggredito e minacciato di morte entrambi i genitori nel tentativo di ottenere denaro per acquistare droga. Secondo quanto emerso dalle indagini, le violenze sarebbero state rivolte anche al padre, affetto da una grave patologia invalidante, rendendo la situazione ancora più grave. Le accuse e il provvedimento del giudice. Nei confronti del 27enne, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, da scontare in un’abitazione diversa da quella familiare. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari di Ragusa su richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Pozzallo, gli negano i soldi per la droga, 27enne picchia e minaccia di morte i genitori

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