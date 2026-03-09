Terrore in famiglia | picchia i genitori per i soldi della droga

A Pompei, gli agenti del Commissariato di Polizia hanno arrestato un uomo accusato di aver picchiato i genitori e di averli minacciati ripetutamente per ottenere denaro destinato all'acquisto di droga. La coppia di anziani ha subito vessazioni continue, con richieste di denaro e comportamenti violenti da parte del figlio. La situazione si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine.

Violenze, minacce e continue richieste di denaro per acquistare stupefacenti. È la storia che arriva da Pompei, dove gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato hanno messo fine alle vessazioni subite da due anziani coniugi, arrestando il figlio della coppia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti della Procura di Torre Annunziata, l’indagato aveva trasformato l’abitazione dei genitori in un inferno. Le aggressioni erano all’ordine del giorno: epiteti offensivi, oggetti distrutti a calci e pugni, fino alle percosse fisiche contro la madre. L’episodio più eclatante sarebbe avvenuto in piena notte, quando l'uomo avrebbe letteralmente preso d'assalto lo stabile della famiglia, danneggiando il portone d'ingresso e la porta dell'appartamento dei genitori nel tentativo di entrare con la forza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

