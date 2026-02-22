Cercano di far entrare in carcere droga e cellulari con un drone | arrestati

Un drone che trasportava droga e cellulari ha tentato di entrare nel carcere di Napoli Poggioreale ed è stato intercettato dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria. Due uomini sono stati catturati mentre pilottavano un altro velivolo sul tetto di un edificio vicino al penitenziario. La scoperta ha impedito che i pacchetti illegali raggiungessero le celle. Le forze dell’ordine continuano le operazioni per bloccare queste attività illegali.

Un drone che trasportava droga e cellulari è stato intercettato e neutralizzato dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria di Napoli Poggioreale: gli agenti hanno individuato e arrestato due piloti, dotati di un altro velivolo, sorpresi sul tetto di uno dei palazzi che si trovano di fronte al penitenziario partenopeo. Sequestrati complessivamente due droni, 15 smartphone (con batterie supplementari, cavi e alimentatori), 150 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina e 20 grammi di crack. I due sono stati trasferiti nel carcere dove intendevano reecapitare stupefacenti e cellulari. Soddisfazione è stata espressa dall' Uspp con il presidente Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio: "Oramai si combatte una guerra quotidiana nelle carceri a causa dell'evoluzione delle modalità utilizzate dalla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Carcere di Poggioreale, drone con droga e cellulari intercettato: arrestati due pilotiUn drone carico di droga e cellulari è stato intercettato nel carcere di Poggioreale, causando l’arresto di due piloti.

Tenta di far entrare al carcere di San Gimignano cellulari per i detenuti con un droneLa polizia ha scoperto un tentativo di far entrare cellulari nel carcere di San Gimignano usando un drone.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Medici pro-migranti indagati, Cerno al Tg4: Il malato è il centrosinistra; Concorso per entrare nei Carabinieri, si cercano 898 Allievi Marescialli: il bando ed i requisiti; Cerca di entrare in casa dei genitori nonostante il divieto: arrestato; Mohammad Shirvani, In Iran amiamo il neorealismo ma la censura ci leva dalle strade.

Cercano di far entrare in carcere droga e cellulari con un drone: arrestatiUn drone che trasportava droga e cellulari è stato intercettato e neutralizzato dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria di Napoli Poggioreale: gli agenti hanno individuato e arrestato due p ... napolitoday.it

Concorso per entrare nei Carabinieri, si cercano 898 Allievi Marescialli: ecco i dettagli nel bando https://qds.it/concorso-carabinieri-allievi-marescialli-requisiti-bando-domanda/ #carabinieri #concorso #lavoro - facebook.com facebook

Mar-a-Lago, ventenne armato cerca di entrare nella residenza di Trump e viene ucciso x.com