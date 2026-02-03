Una corda legata a un sasso e lanciata dalla cella lo stratagemma dei detenuti per pescare un pacco con droga e cellulari

Questa mattina, all’interno del carcere di Rebibbia, i detenuti hanno tentato di far arrivare droga e cellulari usando un trucco semplice ma rischioso. Hanno legato una corda a un sasso e l’hanno lanciata oltre le mura della cella, sperando che qualcuno all’esterno potesse afferrare il pacco. La scena si è svolta nella confusione generale e si è conclusa con l’intervento delle guardie.

Una corda legata a un sasso e lanciata dal terzo piano di una cella oltre le mura del carcere di Rebibbia. In strada, dall'altra parte, un uomo pronto a legare a quel filo un pacco. All'interno c'erano 4 smartphone di ultima generazione, 4 cavetti USB, più di 100 grammi di hashish e 50 grammi di.

