31enne accoltellato a Napoli durante una lite | ora lotta tra la vita e la morte

A Napoli un uomo di 31 anni è stato ferito durante una lite e ora si trova in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto in una zona pubblica, dove si sono verificati gli scontri. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova in pericolo di vita.

"> Accoltellamento a Napoli: un uomo in pericolo di vita. Un drammatico episodio si è verificato nella notte a Napoli, precisamente in piazzetta Montecalvario, nel cuore del quartiere Quartieri Spagnoli. Un uomo di 31 anni è stato accoltellato durante una violenta lite e, attualmente, è in pericolo di vita. La vittima è stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, dove riceve le cure necessarie per le gravi ferite riportate. Le circostanze dell’aggressione. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della Polizia di Stato, il ferimento si sarebbe verificato al termine di un’accesa discussione accaduta nella stessa piazza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - 31enne accoltellato a Napoli durante una lite: ora lotta tra la vita e la morte. Articoli correlati Napoli, accoltellato durante una lite: 31enne in pericolo di vitaAggressione nella notte in piazzetta Montecalvario: l’uomo è ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini. Leggi anche: Accoltellato nella notte della movida: il calciatore Bruno Petrone lotta tra la vita e la morte dopo l’agguato a Napoli Contenuti e approfondimenti su 31enne accoltellato a Napoli durante... Temi più discussi: Napoli: accoltellato un altro minore; Arrestati dopo un inseguimento rocambolesco: uno di loro era un latitante; Sorrento, ruba un monopattino elettrico: arrestato 31enne; Morto suicida Antonio Meglio, il 39enne che aveva accoltellato la 32enne Alessia Viola a bordo di autobus a Napoli - il giallo delle minacce estorsive. Lite al bar ai Quartieri Spagnoli, 31enne pugnalato gravissimo in ospedale: è in pericolo di vitaUn 31enne è stato pugnalato a piazzetta Montecalvario al culmine di una lite nei pressi di un bar. Ricoverato al Pellegrini, rischia la vita. fanpage.it Accoltellato nella notte per una lite: 31enne in fin di vita a NapoliUn uomo di 31 anni è in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato nella notte a piazzetta Montecalvario, nel quartiere Quartieri Spagnoli di Napoli. La vittima è stata trasportata in codice ross ... msn.com Napoli nel Cinema facebook Ciao #Napoli. Grazie! x.com