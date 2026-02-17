Un'escursionista di 31 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta di circa 20 metri lungo il sentiero Rilke a Duino Aurisina. La donna ha perso l’equilibrio mentre camminava e ha cominciato a gridare aiuto, attirando l’attenzione dei soccorritori che si trovavano nelle vicinanze. Le sue urla hanno permesso ai soccorritori di individuarla e di intervenire subito. La caduta si è verificata nella mattinata di martedì 17 febbraio, in una zona nota per le sue scoscese pareti rocciose.

DUINO AURISINA - Escursionista scivola lungo il sentiero Rilke e cade per venti metri: è accaduto nella mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, a Duino Aurisina, in provincia di Trieste. I soccorsi per la 31enne si sono attivati subito e in pochi minuti sono intervenuti sul posto. Gli operatori sono riusciti a trovare il punto esatto in cui era caduta la giovane grazie alle sue grida di aiuto. I soccorsi Invece di calare il medico presente con manovre di corda, si è preferito attendere il team dell'elisoccorso regionale, che in dieci minuti è arrivato sul posto ed ha calato con il verricello prima il tecnico di elisoccorso, poi il medico di bordo per la stabilizzazione e valutazione della ferita, politraumatizzata ma sempre cosciente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Escursionista precipita per 20 metri sul sentiero Rilke: i soccorritori trovano la 31enne grazie alle grida d'aiuto. È grave

