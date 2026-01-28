Vale in pista con Yamaha Ktm tutto su Acosta Bastianini | Io ci sono

Valentino Rossi torna in pista con Yamaha, mentre le squadre sono tutte concentrate su Pedro Acosta, uno dei talenti più promettenti della MotoGp. Ducati lo segue da vicino, ma al momento l’attenzione resta puntata sul giovane spagnolo, già considerato il grande favorito per il mercato piloti del 2027. Bastianini invece conferma la sua presenza, dicendo semplicemente: “Io ci sono”. La stagione entra nel vivo e i giochi sono ancora aperti.

Tutto su Pedro Acosta. Il talento della MotoGp, inseguitissimo da Ducati, che, di sicuro, a metà della stagione, diventerà la figurina pregiata nell’album del mercato piloti con vista sul 2027. Tutto su Pedrito, è lo slogan vincente e ambizioso di Ktm, che ieri ha alzato il sipario sulla moto 2026. Moto che si presenta al via del Mondiale nel ruolo (assolutamente meritato) di outsider pronta a mettere pressione alla super Ducati e alle mire vincenti di Aprilia. Acosta, con accanto Brad Binder, altro cavallino di razza del team ufficiale Ktm. Team ufficiale dicevamo, mentre nel box del satellite girano piloti del calibro di Enea Bastianini e Maverick Viñales. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vale in pista con Yamaha. Ktm, tutto su Acosta. Bastianini: "Io ci sono» Approfondimenti su Vale Rossi MotoGP, ecco le Ktm. Acosta: “Cresciuti nel 2025, ora vogliamo partire forte” La presentazione delle nuove moto KTM per la stagione 2025 segna un passo importante per il team, che punta a migliorare i risultati dello scorso anno. MotoGP, le pagelle di Portimao: il capolavoro di Marco, conferma Acosta. Pecco e Bastianini da incubo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. ¿DUCATI DARÁ UN SALTO O SE QUEDARÁ ESTANCADA TESOURO RESPONDE A TUS PREGUNTAS! Ultime notizie su Vale Rossi Argomenti discussi: REPORT 1^ GIORNATA DI TEST: Petrucci brilla, Montella e Oliveira alle sue spalle in un piovoso mercoledì a Jerez; Osteria della Pista: da locanda del 1875 ad albergo di famiglia fra i più antichi in Lombardia; La Valsassina con Asja in pista alle Olimpiadi; 5 motivi per visitare Grand Tour Italia. Vale in pista con Yamaha. Ktm, tutto su Acosta. Bastianini: Io ci sono»Tutto su Pedro Acosta. Il talento della MotoGp, inseguitissimo da Ducati, che, di sicuro, a metà della stagione, diventerà ... sport.quotidiano.net Il giro di pista che vale il primato personale per Diego Tomassini nei 200 metri Cadetti indoor, ottenuto domenica scorsa al PalaCasali ad Ancona #sportatleticafermo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.