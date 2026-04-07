I quattro astronauti della missione Artemis II hanno completato il loro primo viaggio intorno alla Luna, diventando i primi a farlo in questa configurazione. La missione è partita con successo, e il loro percorso ha suscitato grande attenzione a livello internazionale. Durante l’operazione, hanno attraversato lo spazio in orbita attorno al satellite naturale, portando avanti un'operazione senza precedenti. La fase successiva prevede il rientro sulla Terra.

I quattro astronauti di Artemis II hanno completato il loro giro intorno alla Luna: nessuno si era mai allontanato così tanto dalla Terra quanto loro Alle 19:56 di lunedì (ora italiana), Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono diventate le persone a essersi allontanate di più dalla Terra nella storia dell’umanità. Sono i quattro astronauti della missione lunare Artemis II e nella notte tra lunedì e martedì hanno fatto un giro completo intorno alla Luna, il momento simbolicamente più importante della loro missione. Oltre al record di distanza, è stata anche la prima volta in cui quattro astronauti hanno osservato da vicino la Luna in oltre cinquant’anni, dalle missioni del programma lunare Apollo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dove nessun umano era arrivato prima

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Argomenti più discussi: Artemis II ha lasciato l’orbita terrestre; Artemis come Star Trek, là dove nessun uomo è mai giunto prima; Venerdì santo - La Via Crucis al Colosseo - In cammino con Gesù per rimanere umani; Intelligenza umana e intelligenza artificiale: gli errori che possono diventare irreparabili.

E' STORIA! BATTUTO IL RECORD DELLE MISSIONI APOLLO, NESSUN ESSERE UMANO E' MAI ANDATO COSI' LONTANO DALLA TERRA! Alle 19.56 gli astronauti a bordo della capsula Orion sono ufficialmente gli esseri umani a essere andati piu' lontano - facebook.com facebook