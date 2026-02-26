La gaffe Repupplica a Sanremo 2026? Non era la prima volta! Dove era comparso il refuso

Durante l’ultima edizione di Sanremo, è stato notato un errore di battitura che ha suscitato molti commenti tra il pubblico. La stessa svista era già stata vista in passato, in un altro contesto televisivo. La confusione ha fatto discutere sui social e tra gli appassionati di musica. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le trasmissioni televisive.

Mentre i meme imperversano coinvolgendo perfino la Costa Toscana, scopriamo che il refuso che ha suscitato l'ilarità degli spettatori di Sanremo era già apparso sulla Rai. Il refuso clamoroso che ha movimentato la prima serata di Sanremo 2026, trasformando la Repubblica italiana in Repupplica, non sarebbe una novità. La gaffe sarebbe già comparsa sugli schermi Rai qualche settimana fa, come rivela Il Fatto Quotidiano. Ma andiamo con ordine. L'errore che ha suscitato l'ilarità degli spettatori e del web, generando meme a non finire, si è verificato durante l'omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana, quando Carlo Conti ha invitato sul palco l'ultracentenaria Gianna Pratesi, testimone del celebre referendum.

