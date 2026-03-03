Alunno morto a Lecce la preside | Nessun malore improvviso il bambino era arrivato a scuola già con la tosse

Una studentessa di undici anni è deceduta a Lecce, presso l’istituto comprensivo Galateo-Tempesta. La preside ha spiegato che il bambino non ha avuto un malore improvviso in classe, ma era arrivato a scuola già con la tosse e gli occhi lucidi. Non sono stati segnalati altri sintomi o eventi inattesi nelle ore precedenti. La scuola ha avviato le procedure di verifica.

Bambino morto dopo malore a scuola, la scoperta sul padre: “È il cantante”Una tragedia improvvisa ha sconvolto Lecce nel pomeriggio del 2 marzo 2026: un bambino di 11 anni è morto poche ore dopo essersi sentito male a...

Addio a Federico Frusciante, morto a 52 anni dopo malore improvviso il critico cinematografico e youtuber, era titolare di “Videodrome”Secondo quanto si apprende, la morte di Federico Frusciante è avvenuta in seguito a un malore improvviso tra le mura domestiche.

Non si è ancora capito se il ragazzo sia morto a scuola o a casa, dopo che è stato prelevato dai genitori allertati dai docenti. Le notizie sono in aggiornamento. - facebook.com facebook