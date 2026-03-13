L'Olimpia Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv con il punteggio di 96-87 in una partita valida per l'Eurolega 2026. La squadra di Poeta ha ottenuto una vittoria importante, mentre Nebo ha registrato una doppia doppia. La gara si è conclusa con Milano che ha mantenuto il vantaggio nonostante alcune difficoltà, soprattutto all'inizio del terzo quarto, quando Walker ha cercato di portare avanti gli israeliani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 Alla fine Milano ha vinto, un match che non ha mai chiuso ma che alla fine ha ben gestito sapendo soffrire soprattutto all’inizio del terzo quarto dove Walker è salito in cattedra, o almeno ci stava riuscendo. Poeta porta a casa la vittoria restando ancora in corsa per i play in grazie alla doppia doppia di Nebo che chiude con 19 punti e 10 rimbalzi! Oltre lui, da notificare anche i 17 punti di Shields, i 15 di LeDay, i 12 di Ellis, gli 11 di Guduric e i 9 di Bolmaro che ha fatto una partita gigante in difesa. FINISCE QUI! VINCE MILANO! 96-87 PER L’OLIMPIA! 96-87 Dentro i liberi, Milano sta per... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo!

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OLIMPIA MILANO AVANTI! Una grande Olimpia chiude il primo tempo contro il Maccabi Tel Aviv sul 53-42. Un dominante Josh Nebo da 9 punti, 4 rimbalzi e 2 stoppate guida Milano. Zach LeDay miglior scorer con 11 punti. #pianetabasket #olimpiamilano x.com

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: al Palalido è quasi spareggio - facebook.com facebook