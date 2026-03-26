LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 90-71 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | fuga definitiva degli uomini di Poeta

Nella partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, il punteggio finale è stato di 90-71 a favore dei milanesi. Durante l’incontro, un giocatore è stato fallosamente fermato prima di una stoppata, e sono stati concessi tiri liberi. La gara si è conclusa con una vittoria importante per la squadra di casa, mentre i giocatori avversari hanno subito alcune chiamate disciplinari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98-83 22 Niang. Fallo di Guduric su Niang prima della stoppata di Sestina, liberi. 98-81 Due di Nebo in appoggio. 96-81 Si alza con elevazione infinita Ellis e appoggia al vetro contro Morgan in transizione. 94-81 Circolazione veloce e tripla di Smailagic. 94-78 Dalla zona della lunetta Smailagic. 94-76 Schiacciata facile di Booker. 92-76 Tripla senza ritmo di Morgan. 92-73 22 Ellis. In tre provano a stoppare la penetrazione di Ellis, c’è il fallo e ci sono anche i liberi. 90-73 22 Morgan. Morgan cerca la penetrazione, Ricci ci mette il braccio nel tentativo di appoggio: liberi. 90-71 BOLMARO! Un canestro di estrema spettacolarità, schiacciata dopo aver battuto Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 90-71, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: fuga definitiva degli uomini di Poeta Articoli correlati Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 79-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7, altre prove di fuga verso l’ultimo quarto LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si comincia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Terna arbitrale Perez-Nedovic-Balak. Virtus Bologna vs Olimpia Milano Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A Tutto quello che riguarda LIVE Olimpia Milano Virtus Bologna 90... Temi più discussi: Milano, che beffa: il Monaco rimonta da -10 nel 4° quarto e batte l’Olimpia in volata; LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: derby italiano di medio-bassa classifica; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. Olimpia Milano vs Virtus Bologna, diretta 3Q 71-60 5'3Q: Nebo da sotto canestro 59-49, poi la tripla di Guduric 62-49 e poi Shields in penetrazione 64-49 dopo meno di 2'. Diouf rompe il ghiaccio per la Virtus 64-51 e poi la tripla di Vildoza ... pianetabasket.com LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ritmi ancora altissimi tra le due squadreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-61 1/2 Diarra. Diarra guadagna due liberi per fallo proprio di Nebo. 76-60 E ARRIVA L'ALLEY OOP! Ellis per ... oasport.it OLIMPIA AVANTI SULLA VIRTUS Milano conduce sul 57-49 dopo 20' nell'Euroderby al Forum. Già 16 punti per Zach LeDay, altri 10 da Devin Booker per i padroni di casa. Dall'altra parte 12 di Diouf e 10 di Alston per la Virtus. facebook Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Olimpia Milano-Virtus Bologna x.com