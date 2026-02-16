Bimbo col cuore bruciato dopo il trapianto i medici | Quadro drammatico anche per polmoni e reni

Un bambino ha subito gravi danni al cuore dopo il trapianto al Monaldi, a causa di complicazioni che hanno coinvolto anche polmoni e reni. I medici del Bambino Gesù di Roma hanno confermato che le sue condizioni sono molto serie e che gli altri organi stanno peggiorando rapidamente. La situazione si aggrava di ora in ora, mentre i genitori attendono con ansia notizie sulla sua salute.

Peggiorano le condizioni del bimbo che ha subito il trapianto di cuore al Monaldi. Dopo il parere dei medici del Bambino Gesù di Roma, appaiono compromessi anche altri organi.