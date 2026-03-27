A partire dal 29 marzo 2026, la funicolare di Montevergine riprenderà il servizio dopo un periodo di inattività causato da una frana. L’impianto, che rappresenta l’unico collegamento tra il Comune e il Santuario in assenza della ex strada statale, sarà nuovamente operativo per permettere ai visitatori di raggiungere il sito religioso. La riapertura segue le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dall’evento naturale.

L'impianto tornerà in funzione per consentire ai fedeli di raggiungere il Santuario in occasione delle festività pasquali Dal 29 marzo 2026 la funicolare di Montevergine riprenderà il servizio. Da domenica e fino a lunedì 6 aprile, il servizio osserverà il seguente orario: dalle ore 9:00 alle 17:15, con partenze ogni 45 minuti nei giorni feriali e ogni 30 minuti nei giorni festivi. La funicolare era ferma dallo scorso 29 novembre a causa di una frana che ha interrotto la viabilità di accesso al Santuario. La ripartenza, definita nel corso dei due tavoli tecnici convocati dal Prefetto, Rosanna Riflesso, e dal Questore, Pasquale Picone, è stata autorizzata dal direttore dell’impianto, Carmine Alvino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - La funicolare di Montevergine torna in funzione dopo lo stop causato dalla frana

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