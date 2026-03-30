Aversa bare accatastate e rifiuti al cimitero è polemica | avviate operazioni di rimozione

Nel cimitero di Aversa sono state trovate bare accatastate e rifiuti di vario genere abbandonati, suscitando polemiche tra i residenti. Questa mattina sono iniziati gli interventi di rimozione delle casse di legno in una zona periferica del sito, dopo le discussioni degli ultimi giorni. Le operazioni sono state avviate per rimuovere i materiali abbandonati e ripristinare le condizioni dell’area.

Bare accatastate e rifiuti di ogni tipo abbandonati nel cimitero di Aversa. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, questa mattina sono partiti gli interventi di rimozione delle casse in legno in un'area periferica del camposanto. Il caso era stato sollevato dalla sigla sindacale USB, che aveva parlato di una vera e propria "bomba ecologica" e dall’opposizione, in particolare dal consigliere Mario De Michele, che venerdì scorso ha effettuato un sopralluogo denunciando la situazione. "Purtroppo ad Aversa la situazione è sempre la stessa: solo dopo le denunce dell’opposizione e dei cittadini, e a distanza di mesi, l’amministrazione... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, bare accatastate e rifiuti al cimitero, è polemica: avviate operazioni di rimozione Articoli correlati Bare accatastate nel cimitero di Foggia: "C'è il rischio di gravi conseguenze sanitarie"Salve Foggiatoday, visto che c'è il personale assunti alla manutenzione del verde che si occupa dell'attività di estrazione dei cadaveri, perché le... Aversa, raccolta rifiuti a singhiozzo: convocato consiglio straordinario, ma è polemica sull’orarioCumuli di rifiuti sul ciglio della strada, davanti alle abitazioni, e cassonetti che trasbordano di sacchetti. Aversa, bare accatastate e rifiuti al cimitero, è polemica: avviate operazioni di rimozione